Reggina, con il mercato cambiano gli esterni d’attacco: cinque opzioni per Baroni

Per la Reggina l’arrivo ufficiale di Micovschi e quello probabile ma ancora non definitivo di Mattia Mustacchio, sono frutto di scelte ponderate e di una volontà chiara, specie del nuovo tecnico Marco Baroni, di insistere su un sistema di gioco differente. Più gioco sugli esterni, specie sul fronte offensivo: ecco perché alla sua Reggina servono calciatori con caratteristiche più orientate all’attacco in quella zona del campo. E’ fondamentale.

Conseguentemente la scelta di mettere in uscita Gabriele Rolando si inquadra sulla stessa strada: ottimo esterno, specie in serie C, il calciatore genovese non è comunque un laterale d’attacco, una vecchia ala capace di giocare tra i 3 d’attacco. Baroni sembra aver chiesto giocatori dal passo breve, forti nell’uno contro uno, capaci di saltare l’uomo e creare assist e superiorità numerica. Giocatori che probabilmente Baroni schiererà a piede invertito, cercando di facilitare anche la battuta a rete degli esterni. Con le operazioni di mercato concluse o in via di definizione, cambiano le opzioni sui due fronti per il tecnico. Sulla sinistra la coppia che si potrà giocare il posto dovrebbe essere composta dalle due conferme: Mario Situm e Daniele Liotti, mentre sulla destra i nuovi arrivi Claudio Micovschi e Mustacchio. Tutti e quattro potrebbero ricoprire comunque, entrambi i lati. Senza dimenticare che in quel ruolo potrebbe giocare anche Rigoberto Rivas, che sull’esterno trova maggiore campo e spazio per colpire. Cinque opzioni per essere maggiormente decisivi in fase realizzativa, dove la Reggina fino ad oggi ha mostrato troppe difficoltà.

v.i.