Mercato Reggina, UFFICIALE: Claudiu Micovschi è un calciatore amaranto

Primo colpo ufficiale del marcato invernale per la Reggina: l’esterno offensivo Micovschi è amaranto. Indosserà la maglia numero 23, arriva in prestito dal Genoa. Lo ha comunicato la società amaranto attraverso una nota ufficiale.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver acquisito le prestazioni a titolo temporaneo del calciatore Claudiu Micovschi dal CFC Genoa. L’esterno romeno si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021. Nato a Oradea, città capoluogo del distretto di Bihor (Romania), il 19 maggio 1999, Claudiu muove i primi passi tra le fila del Luceafărul Oradea. Nel 2015 viene ceduto in prestito al Chievo, con il quale disputa un campionato giovanile. Nella stagione 2016/17 fa la spola tra Under 17 e Primavera del Genoa, mostrando importanti doti atletiche. Nelle due annate successive Claudiu ben si disimpegna nella catena di sinistra, mettendo in luce una buona attitudine al gol. La scorsa stagione è quella dell’esordio tra i professionisti con la maglia dell’Avellino. In 35 apparizioni tra Campionato e Coppa Italia C, Claudiu realizza 5 reti e sforna 7 assist. A luglio torna a Genova a disposizione di mister Maran prima e Ballardini poi, senza però esordire”.