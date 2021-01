Reggina, mercato in fermento: colpo Mustacchio sugli esterni

Affondo vincente per l'ala destra in uscita dal Crotone, l'annuncio ufficiale è atteso a strettissimo giro di posta.

Claudiu Micoschi, Nicolas David Andrade e Mattia Mustacchio. Sono di fatto questui, i primi tre rinforzi del mercato invernale amaranto. Anche la trattativa per l’esterno d’attacco del Crotone, riportata in anteprima dalla Gazzetta del Sud, è andata a buon fine.

“Novità importanti- si legge sull’edizione odierna di Gazzetta-anche per quel che riguarda Mattia Mustacchio (31). Ieri il club dello Stretto si è incontrato con l’entourage del calciatore, in uscita da Crotone. Salvo colpi di scena dell’ultimo istante, l’inserimento è andato a buon fine, con gli amaranto che hanno bruciato la concorrenza di più di un club (vedi Frosinone e Cosenza) interessato al forte esterno d’attacco. Anche in questo caso, la fumata bianca è attesa a stretto giro di posta, sulla base di un contratto fino al 30 giugno del 2022”.

Un acquisto di livello, così come certifica il curriculum del classe ’89. “Esperienza, duttilità ma soprattutto qualità: l’ala destra cresciuta calcisticamente nella Sampdoria, che vanta anche una trafila nelle varie Under della nazionale, rappresenta un colpo non da poco, così come testimoniano inequivocabilmente le oltre 300 presenze tra A, B e C, impreziosite da 34 reti”.