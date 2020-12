Reggina, Baroni: “Per me Guarna è un titolare. Su Plizzari…”

Dopo Reggio Emilia anche domani al Granillo contro la Cremonese sarà con molta probabilità Enrico Guarna a difendere la porta della Reggina. La conferma arriva direttamente dalle parole del tecnico Marco Baroni durante la conferenza pre partita.

“E’ importante che un giocatore vada in campo sapendo di poter sbagliare, poi è importante la gestione dell’errore. Guarna per me è un titolare, un giocatore d’esperienza, Plizzari deve ritrovare serenità, deve lavorare tranquillamente e perchè la strada davanti è sua deve solo ritrovare serenità”. Sul sistema di gioco il tecnico ha le idee abbastanza chiare. “Non è importante il sistema di gioco – ha detto Baroni– ma l’interpretazione in campo della squadra, cerco di mettere i giocatori per esprimersi al meglio in una determinata posizione, come ho già detto non schiererò mai un calciatore in un ruolo sapendo che non possa farlo”.