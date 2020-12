Reggina, domani è già campionato: alle 12:30 il match con la Reggiana

Il fitto calendario della serie Bkt non consente pause e, già domani (27 dicembre), la Reggina torna in campo ad un orario insolito. Alle 12:30, infatti, gli amaranto saranno di scena a Reggio Emilia per la sfida contro la Reggiana. Tutto il resto della quindicesima giornata del campionato cadetto si svolgerà tra le 15 e le 21 con le squadre chiamate ad un vero tour de force e nuovamente in campo giorno 30.

La Reggina di Baroni, dopo il pareggio di Vicenza è alla ricerca di continuità e punti per tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica. La compagine emiliana, invece, è reduce dall’ottimo pari esterno ottenuto con l’ex capolista Empoli che ha spezzato le due sconfitte consecutive. Reggiana con 15 punti in graduatoria (ma una gara in meno), amaranto a 11 punti in terzultima posizione.