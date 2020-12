Reggiana, i convocati di Alvini per la Reggina: out in quattro

Il tecnico della ‘Regia’ Massimiliano Alvini, al termine della rifinitura, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida casalinga contro la Reggina, in programma per le 12:30 di domani e valevole per il quindicesimo turno del campionato di Serie B.

Per la sfida ai calabresi, l’allenatore dei granata dovrà fare nuovamente a meno dei quattro calciatori già assenti qualche giorno contro l’Empoli, ovvero i vari Lunetta, Espeche, Rossi e Rozzio. Convocato ma in forte dubbio Ajeti, da valutare anche le condizioni di Libutti e Karbo.

Di seguito, i convocati della Reggiana:

Portieri: Cerofolini, Venturi, Voltolini

Difensori: Ajeti, Costa, Martinelli, Gyamfi, Gatti, Libutti, Germoni

Centrocampisti: Zampano, Kirwan, Varone, Pezzella, Muratore, Radrezza, Voltan

Attaccanti: Cambiaghi, Marchi, Zamparo, Kargbo, Mazzocchi.