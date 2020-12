Reggina, paperissima Plizzari ma…(LA FOTO)

L’errore (o l’orrore) di ieri al Menti lascia ancora l’amaro in bocca. Per la prestazione vista durante i novanta minuti, probabilmente senza quel regalo la Reggina avrebbe potuto tornare da Vicenza con i tre punti. L’incertezza di Plizzari è quindi abbastanza chiara e nessuno vuole sminuire la portata di quanto accaduto, nella speranza che dopo i due svarioni consecutivi (prima con Cittadella e poi con Vicenza) il portiere della Reggina possa riscattarsi subito, invertendo la rotta personale del suo rendimento. Ma…c’è un “ma”, un enorme ma!

Nella foto di Maurizio Laganà, si coglie appieno il fallo di Longo su Plizzari nel tentativo di rubare palla. Probabilmente un intervento da sanzionare, ma difficilmente ravvisabile in fase live del match, anche per la distanza dell’arbitro dell’azione. Ma nella foto e nei replay il fallo di Longo appare evidente. Oltre l’errore di Plizzari che avrebbe potuto scaraventare quel pallone “sull’autostrada” anche quello dell’arbitro che non punisce l’intervento di Longo: una doppia beffa che aumenta i rimpianti della Reggina.