Vicenza-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in Tv e Streaming

Quattordicesima giornata di serie BKT iniziata ieri sera con il successo di misura della Salernitana sull’Entella. Oggi alle ore 19 in campo la Reggina che, al Menti di Vicenza, sfida la formazione allenata da Di Carlo. Amaranto reduci da sette sconfitte in otto gare ed in piena zona retrocessione, Vicenza che cerca continuità.

Vicenza, probabile formazione

Vicenza con il consueto 4-4-2, con alcune variazione negli uomini. Davanti all’estremo difensore Grandi, infatti, dovrebbero agire i centrali Padella e Pasini, con Zonta e Barlocco sulle fasce. Assente Bruscagin per squalifica, in mezzo al campo dovrebbe arrivare la conferma di Da Riva e rivedersi Cinelli, fasce invece quasi sicuramente affidate a Belmonte (a sinistra) e Giacomelli (a destra). In avanti la certezza sembra essere Meggiorini, con i vari Guerra, Marotta, Jallow e Longo in corsa per una maglia da titolare, con l’ultimo favorito.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Zonta, Padella, Pasini, Barlocco; Dalmonte, Da Riva, Cinelli, Giacomelli; Meggiorini, Longo. All. Di Carlo

Probabile formazione Reggina

Il tecnico amaranto Marco Baroni è alle prese con la continua emergenza infortuni. Tra i convocati per Vicenza manca Lafferty, mentre ritornano Cionek e Situm (bisognerà capire le loro condizioni).

Con molta probabilità, Baroni opterà nuovamente per la difesa a quattro, la quale non dovrebbe discostarsi da quella vista qualche giorno addietro contro il Cittadella. Discorso inverso per le fasce, visto il recupero di Situm e l’assenza di Liotti. Il primo, infatti, è in ballottaggio con il giovane Lorenzo Peli, che dopo aver convinto al suo ingresso in campo due giorni fa, potrebbe ritagliarsi un posto tra i titolari. L’esterno scuola Atalanta risulterebbe essere in vantaggio sul croato e dovrebbe far coppia con Rolando (che andrebbe a sinistra), il quale, però, potrebbe finire a giocare destra qualora fosse Situm a vincere il ballottaggio con Peli. In mezzo al campo confermato Crisetig, ma c’è il dubbio De Rose. Il mediano calabrese è in ballottaggio con Folorunsho ed attualmente favorito, ma non è da escludere che possa finire in panchina per rifiatare. In avanti, probabile coppia offensiva leggera con Bellomo e Rivas.

REGGINA (4-4-2): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Peli, De Rose, Crisetig, Rolando; Bellomo, Rivas. All. Baroni

Vicenza-Reggina pronostico

Le maggiori agenzie di scommesse danno per favorita la compagine di Di Carlo, mentre è più improbabile una vittoria esterna degli amaranto (che sarebbe anche la prima della stagione). Per SNAI vittoria Vicenza 2,20, pareggio 3,00, trionfo Reggina 3,55. Simili le quote di Sisal Matchpoint (2,20 Vicenza), (3,10 parità), e vittoria amaranto quotata a 3,50. Per Lottomatica il successo del Vicenza vale 2,15, il pari 3,10; più alta la quota della possibile vittoria della Reggina a 3,60.

Vicenza- Reggina dove vederla in streaming

Sarà il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna a dirigere Vicenza-Reggina, sfida in programma allo stadio Romeo Menti (ore 19:00) e valida per la quattordicesima giornata del torneo cadetto. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la serie B. E’ possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone), e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà invece vedere il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente è possibile seguire la diretta LIVE testuale sul nostro sito Reggionelpallone.it, che al termine dell’incontro pubblicherà tutti gli approfondimenti consueti con Commenti, pagelle, top, flop, fotogallery e interviste del post gara.