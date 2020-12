Vicenza, Di Carlo: “Reggina costruita per i playoff, domani serve più agonismo per vincere”

Vigilia di campionato per il Vicenza che domani pomeriggio affronta la Reggina al Menti (inizio ore 19). Il tecnico dei veneti, Domenico Di Carlo, ha parlato così della squadra amaranto, domani avversaria della sua compagine.

“La Reggina è una squadra molto più quadrata, costruita per arrivare ai playoff. In questo momento sono un po’ in difficoltà ma hanno da poco cambiato l’allenatore quindi domani servirà ancora più agonismo per arrivare ai tre punti e questo lo voglio vedere sul campo”.

Il campionato di B

“Se hai aspettative alte e non ottieni subito i risultati si possono creare queste situazioni negative. Però questo stesso campionato ti da la possibilità di recuperare. Ci vuole costanza di risultati equilibrio e gruppo”.

Anche i veneti come la Reggina hanno parecchi dubbi di formazione, tra cui l’impiego di Meggiorini.

“La novità è che probabilmente non ci sarà Bruscagin che ha subito un colpo alla mano per il quale sapremo qualcosa di più nelle prossime ore”. Meggiorini? “attendiamo fino a domani mattina per capire come sta. Se non dovesse esserci davanti abbiamo comunque giocatori che stanno bene come Longo, Marotta e Gori. Non sono preoccupato”.