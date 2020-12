Vicenza, i convocati per la Reggina: out Bruscagin, recupera Meggiorini

Il tecnico del Vicenza, Domenico Di Carlo, ha convocato 23 calciatori per la partita di domani alle ore 19 contro la Reggina, in programma allo stadio Menti. Assenti per la sfida contro gli amaranto Bruscagin e Gori, il tecnico ha aggregato tre calciatori primavera Fantoni, Cester e Tronchin.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin.

Difensori:Barlocco, Bizzotti, Cappelletti, Fantoni, Padella, Pasini.

Centrocampisti: Cester, Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Rigoni, Scoppa, Tronchin, Zonta.

Attaccanti: Giacomelli, Guerra, Jallow, Longo, Marotta, Meggiorini