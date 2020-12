Dopo l’ultimo turno ed in vista della prossima giornata di serie B sono state rese note le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo. Come ampiamente previsto un turno di stop per Liotti, espulso ieri al Granillo, ammenda a De Rose “sanzione aggravata perché capitano della squadra”. Ecco tutte le decisioni del Giudice Sportivo di serie B. Un turno di squalifica per Daniele Liotti , Francesco Renzetti (Chievo Verona), Filippo Scaglia (Monza), Davide Diaw (Pordenone).

