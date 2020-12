Reggina subito in campo: domani partenza per Vicenza

Non c’è pausa, non c’è tempo per pensare all’ennesima sconfitta. La Reggina deve immediatamente volgere lo sguardo al prossimo match: si gioca già martedì 22 dicembre a Vicenza. La compagine amaranto, come riporta il report quotidiano della società sul sito web ufficiale, questa mattina è tornata in campo. Domani è prevista la partenza destinazione Veneto. Per il match di martedì Baroni ritrova Bellomo ma perde Liotti. Questo il comunicato ufficiale della Reggina: “Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata al centro sportivo Sant’Agata. Lavoro di scarico per chi ha preso parte alla partita di ieri e allenamento aerobico per il resto del gruppo. Per la giornata di domani è prevista la rifinitura, al termine della quale la squadra partirà in direzione Vicenza”.