Il punto sulla Serie B, disastro Lecce. Sorridono le piccole

Tredicesima giornata atipica, piena di sorprese e di risultati inaspettati. Apre la giornata Virtus Entella-Pordenone, con i ramarri che si impongono per 1-0 e tornano a vincere dopo un periodo grigio. Non vanno oltre il pari Frosinone e Salernitana, partita a reti bianche che non va giù a nessuna delle due compagini. Stessa situazione per Chievo Verona ed Empoli, che al Bentegodi si bloccano sull’1-1, risultato che non dispiace agli azzurri che restano ugualmente in vetta alla classifica. Torna a vincere il Brescia, che batte la Reggiana e si avvicina sempre più alla zona play-off. Punti importanti per la Cremonese, che dopo essersi trovata vicino al fanalino di coda della classifica per tutto il campionato, grazie alla vittoria contro il Cosenza, si porta in zona play-out, scalando posizioni. Vince in extremis il Vicenza contro l’Ascoli, continua l’esodo dei bianconeri che non riescono a sradicarsi dai bassi fondi della classifica, collezionando sconfitte. La copertina della giornata va alla partita tra Lecce e Pisa, finita 3-0 per i toscani; nonostante le statistiche dicano che il miglior attacco è quello dei salentini e la peggior difesa è quella dei neroazzarri, il match ha ribaltato le carte in tavolo ed ha dimostrato che in questo campionato tutti possono battere tutti. Scivolone per il Monza, che cade a Pescara e da ai delfini 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Altro pareggio illustre è quello tra SPAL e Venezia, risultato fermo sullo 0-0 e squadre salde in zona play-off. Chiude la giornata Reggina-Cittadella, con i veneti che rovinano il debutto di mister Baroni e infliggono un pesante 1-3 agli amaranto, ennesima rimonta subita dalla squadra del presidente Gallo che si trova clamorosamente in piena zona retrocessione.

Santo Nicolò