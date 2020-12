Gol e ingenua espulsione, per Liotti una gara dal “doppio volto”

Partita agrodolce per Daniele Liotti, marcatore del gol che regala il vantaggio alla squadra di mister Baroni ma anche colpevole di un fallo da espulsione che condanna i suoi compagni all’uomo in meno. Si dimostra pericoloso fin da subito, sfiorando la rete del vantaggio dopo appena due minuti. Va meglio il secondo tentativo, dove riesce a finalizzare di testa sfruttando un bel cross di Rivas, aumentando il suo bottino di gol stagionali. È autore di una partita ordinata, con dei buoni inserimenti ed una buona fase difensiva; almeno fino al 58° minuto, quando per un’intervento in ritardo e troppo maldestro si procura un’espulsione evitabile. Neo indelebile per l’esterno amaranto, che rovina ciò che di buono aveva fatto durante tutta la partita.

