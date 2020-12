Serie B, le gare delle 14: impresa del Pisa a Lecce, il Brescia di Dionigi vola. Classifica aggiornata

Dopo gli anticipi giocati ieri con la vittoria del Pordenone a Chiavari ed il pareggio a reti bianche tra Frosinone e Salernitana, si sono giocate alle ore 14 altre cinque gare della serie BKT. Crolla in casa il Lecce che perde tre a zero contro il Pisa, pareggio nel big match tra Chievo ed Empoli, ancora un successo per Dionigi con il suo Brescia rigenerato. Vittoria di misura della Cremonese, mentre l’Ascoli perde anche a Vicenza. Questi i risultati delle gare delle 14 in attesa dei match delle ore 18 e di Reggina-Cittadella posticipata alle 21:30. Pescara-Monza già in campo.

Brescia-Reggiana 3-1

ChievoVerona-Empoli 1-1

Cremonese-Cosenza 1-0

Vicenza-Ascoli 2-1

Lecce-Pisa 0-3

Pescara-Monza – Ore 16

Venezia-Spal – Ore 18

Reggina-Cittadella – Ore 21.30

La classifica aggiornata:

Empoli 26

Salernitana 25

Frosinone 24

SPAL 22*

Lecce 21

Venezia 21*

Cittadella 20**

Monza 20*

ChievoVerona 19*

Brescia 17

Pordenone 17

Pisa 17

Vicenza 15*

Reggiana 14*

Cosenza 12

Cremonese 12

Reggina 10*

Pescara 8*

Ascoli 6

Entella 5

* una gara in meno

** due gare in meno