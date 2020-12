Gazzetta del Sud: “Incubo Menez, si teme un lungo stop”

Un’altra tegola per la Reggina, un altro infortunio per Jeremy Menez. Così come riporta Gazzetta del Sud, le prime notizie riguardanti il francese non sono certo buone.

“Si rischia seriamente di perdere il conto- si legge-, in merito agli infortuni subiti dalla Reggina. L’ultimo di una serie che a questo punto appare davvero infinita, riguarda il nuovo ko subito da Jeremy Menez. La scena vista col Venezia, è stata più o meno analoga a quella di Reggina-Pisa: una smorfia di dolore ed una mano sulla gamba destra, prima che il numero sette si accasciasse a terra. Manca ancora il report ufficiale del club, ma quasi certamente si tratta di una ricaduta rispetto al precedente infortunio (“distrazione muscolare di primo grado al flessore destro”, recitava la prima diagnosi). Impossibile stabilire i tempi di recupero, ma la casistica riguardante questo tipo di problemi non promette nulla di buono (si va da un minimo di uno, ad un massimo di quattro mesi)”.

Sommando agli infortuni il rosso rimediato contro la Spal, Menez fino ad oggi ha giocato sette partite da titolare, tre delle quali sono durate soltanto un tempo. Cinque le gare saltate, ma in questo caso il numero è destinato ad aumentare notevolmente.