Gazzetta del Sud: “Reggina, Denis e Situm ancora out”

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, gli amaranto dovranno fare a meno di Denis e Situm anche contro Venezia e Cittadella.

I due calciatori, lo ricordiamo, sono finiti ko proprio alla vigilia della trasferta di Verona.

“Anche German Denis– si legge-è entrato a far parte del club degli indisponibili. Un’altra assenza per il falcidiato attacco di Toscano, arrivata proprio quando El Tanque si era finalmente sbloccato. Le brutte notizie continuano, in quanto il centravanti argentino dovrebbe aver subito uno stiramento: in attesa di notizie ufficiali , sembra scontato che Denis salterà sia la gara di domani col Venezia che quella contro il Cittadella, in programma, sempre al Granillo, sabato pomeriggio. Infortunio analogo per il croato Mario Situm, anch’esso destinato, nella migliore delle ipotesi, a dare forfait nel doppio turno casalingo”.