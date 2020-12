Serie B, si chiude l’11^ giornata: successi per Vicenza e Cittadella, Spal e Pescara ko

L’undicesima giornata del campionato di Serie B si chiude con i due successi delle squadre venete impegnate nei rispettivi posticipi. Blitz esterno del Vicenza a Pescara (calcio di inizio alle 16), successo interno per il Cittadella ai danni della Spal (in campo alle 18).

Allo stadio Adriatico, il Pescara non può nulla dinnanzi ad un Vicenza in forma che colleziona il suo quinto risultato utile consecutivo. La gara si sblocca dopo pochi minuti e sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio al 2′ con Memushaj, agguantato da Meggiorini cinque minuti dopo. Sorpasso e tris biancoazzurro firmato rispettivamente da Jallow e Dalmonte, prima del definitivo 2-3 di Galano.

Vince per 2-0, invece, il Cittadella di Venturato. Succede tutto nell’ultimo quarto d’ora con le reti di Proia prima e Gargiulo poi, che mettono un’ipoteca sul risultato condannando gli spallini alla sconfitta dopo sei vittorie consecutive. Si chiude, così, dunque l’11^ giornata, con il campionato cadetto che riprenderà a stretto giro tra due giorni, proprio con l’anticipo tra Reggina e Venezia.