Il Top di Chievo-Reggina: Plizzari unica luce nel buio amaranto

Pessima prestazione con la Reggina che non vede palla in quel di Verona e il Chievo padrone del campo. Quando poi esci sconfitto 3-0 ed il migliore della tua squadra è il portiere, non c’è altro da aggiungere.

Alessandro Plizzari cerca di fare il possibile per tentare di tenere a galla una squadra alla deriva, che ad ogni accelerazione clivense sbanda pericolosamente e che riesce a subire 2 delle 3 reti praticamente in fotocopia. Un paio di interventi di pregio per il numero 12 amaranto.

Si supera poi con una super parata. Uno splendido intervento che con un colpo di reni, sul tentativo di pallonetto al volo di De Luca, strozza in gola l’urlo di gioia dell’attaccante avversario. Peccato che quella di Plizzari sia l’unica luce nel buio totale.

Giuseppe Canale