Chievo-Reggina, probabili formazioni e dove vederla in Tv e streaming

L’anticipo dell’undicesima giornata di campionato vede in campo a Verona il Chievo e la Reggina, in una sfida che vedrà di fronte anche due ex compagni di squadre Aglietti e Toscano. Per la gara di questa sera, tutte le info con probabili informazioni e dove vederla in tv, scorrendo l’articolo.

La probabile formazione Chievo

In campo con il consueto 4-4-2 tra recuperi e qualche assenza. Tra i pali si dovrebbe rivedere Semper (di nuovo a disposizione dopo due turni di stop), il quale potrebbe ritrovare davanti a sé la difesa “tipo”, con Mogos, Gigliotti e Leverbe, ai quali dovrebbe aggregarsi nuovamente Renzetti, seppur in ballottaggio con Cotali. Conferme anche a centrocampo, sia sulle fasce che in mediana, così come nel reparto offensivo. Da Garritano e Palmiero a Djordjevic punta centrale.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Leverbe, Renzetti; Canotto, Palmiero, Viviani, Garritano; Djordjevic, Margiotta. All. Aglietti

Reggina, la probabile formazione

La Reggina per la trasferta di Verona non ha diramato lista dei convocati, dovrebbe rientrare dalla squalifica Folorunsho. In porta fiducia a Plizzari mentre il terzetto difensivo vede Delprato, Cionek e Stavropoulos probabili titolari. Sulle corsie esterne una maglia per Situm e Di Chiara, in mezzo con De Rose basso davanti alla difesa ai suoi fianchi potrebbero essere confermati Crisetig (certezza) e Bianchi, anche se rispetto a quest’ultimo la concorrenza di Folorunsho è forte. Coppia d’attacco formata da Bellomo e Lafferty.

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Situm, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Lafferty. All. Toscano.

Chievo-Reggina, dove vederla in Tv

La partita tra Chievo e Reggina sarà arbitrata da Ayroldi. Fischio d’inizio al Bentegodi alle ore 21. Sarà possibile seguire in diretta streaming su DAZN la partita tra Chievo e Reggina. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la serie B. E’ possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà invece vedere il match in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita, essendo anticipo di campionato per la cadetteria, verrà trasmessa anche su RaiSport su canale 58 del digitale terrestre dove sarà possibile vederla in Tv. Naturalmente è possibile seguire la diretta LIVE testuale sul nostro sito Reggionelpallone.it, che al termine dell’incontro pubblicherà tutti gli approfondimenti consueti con Commenti, pagelle, top, flop, fotogallery e interviste del post gara.