Chievo-Reggina, le scelte di Toscano: coppia d’attacco Bellomo-Rivas

Attacco leggero per non offrire punti di riferimento alla difesa del Chievo; tornano titolari Loiacono e Rolando

Deve far fronte ad una lunga lista di indisponibili mister Toscano (squalificato e sostituito in panchina da mister Napoli), che per l’undici anti-Chievo sceglie una coppia d’attacco leggera e inedita composta da Bellomo e Rivas, due calciatori che con il loro estro proveranno a sorprendere la difesa clivense. In difesa, assente Rossi, torna titolare Loiacono; in mediana confermato il trio Bianchi-Crisetig-De Rose, torna Rolando sulla corsia destra, confermato Di Chiara a sinistra.

ChievoVerona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti,Cotali; Canotto, Viviani, Palmiero, Garritano; De Luca, Margiotta. A disposizione: Seculin, Leverbe, Zuelli, Renzetti, Di Noia, Grubac, Pvlev, Djordjevic, Morsay, D’Amico, Rovaglia, Ciciretti. Allenatore: Aglietti.

Reggina (3-5-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Rivas. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Stavropoulos, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Lafferty, Vasic. Allenatore: Napoli.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Emanuele Prenna di Molfetta e Giuseppe Perrotti di Campobasso). Quarto ufficiale: Lorenzo Maggioni di Lecco.