Accadde oggi: Reggina in caduta libera, dopo il ko col Savoia nuovo cambio di panchina

7 dicembre 2014, 16^ giornata di andata. Difficoltà economiche, penalizzazioni, ultimo posto in classifica. Il ritorno in Lega Pro, per la Reggina, assomiglia ad un tunnel senza via d’uscita. Gli amaranto sono in caduta libera, la sveglia non suona neanche al Giraud di Torre Annunziata.

I campani, neopromossi dalla D, ci mettono 25 minuti per passare in vantaggio, con Scarpa che realizza sugli sviluppi di un angolo. Nella compagine dello Stretto, l’unico che si danna l’anima è Viola, ma i tentativi dell’attaccante reggino non vanno a buon fine. Il “game over” si materlizza a 7′ dalla fine, quando Rizzo combina l’ennesimo disastro e stende un avversario. Dal dischetto di presenta Scarpa, che mette in cassaforte il successo dei suoi.

Savoia 2 Reggina 0, gli amaranto incassano la quinta sconfitta di seguito mentre i bianchi festeggiano la prima vittoria casalinga. A fine gara, Lillo Foti decide di esonerare il “triumvirato” composto da Mozart, Tortelli e Padovano (in realtà, il “vero” allenatore era l’ex centrocampista brasiliano) e chiamare Roberto Alberti, centrocampista amaranto dei primi anni ’90. Dopo le dimissioni di Cozza, l’infuocata panchina cambia ancora…

SAVOIA-REGGINA 2-0

Savoia: Santurro; Cremaschi, Sabatino, Sevieri, Checchucci; Sirigu, Verruschi (20′ st Gargiulo), Malaccari, Del Sorbo (30′ st Cipriani); Scarpa, Corsetti (10′ st D’Apollonia). Panchina: Falcone, Panariello, Giordani, Sanseverino.. Allenatore: Ugolotti.

Reggina: Kovacsik; Di Lorenzo, Camilleri (15′ st Masini), Crescenzi, Karagounis; Armellino, Rizzo, Dall’Oglio; Insigne, Viola, Louzada. Panchina: Cetrangolo, Ungaro, Syku, Maimone, Salandria, Perrone. Allenatore: Tortelli-Padovano.

Arbitro: Lanza di Nichelino (Assistenti: Chiocchi-Malacchi).

Note-spettatori: 1.200 circa, con una quindicina di supporters reggini nel settore ospiti. Ammoniti: Insigne (R), Camilleri (R), Viola (R), Sevieri (S), Armellino (R), Rizzo (R).Angoli: 5-4. Recupero: 0’pt.