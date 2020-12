Criscitiello boccia Balotelli al Monza: “Un attaccante finito, in B serve gente come Viola”

Dura analisi di Michele Criscitiello in merito all'acquisto dell'ex Milan: "Il Monza ha tanti sponsor, anche superiori al Milan, ma per andare in A non servono calciatori da copertina di Chi".

Mario Balotelli ennesimo supercolpo targato Monza? Non per Michele Criscitiello. Il direttore di TuttoMercatoWeb e Sport Italia, non ha usato giri di parole circa l’arrivo del centravanti alla corte di Berlusconi e Galliani.

<<Il Monza- si legge- ha speso questa estate una sagomata di soldi prendendo giocatori stranieri in attacco che neanche sapevano dell’esistenza di piazze come Chiavari e Cittadella. Per vincere la B servono calciatori di categoria e se spendi tutti quei soldi non prendi attaccanti stranieri forti o figurine da album Panini. Prendi avanti Coda e Donnarumma, ripeto se hai i soldi, in mezzo al campo metti Viola e vedi come gira la squadra. L’ultimo affare brianzolo è quello di Mario Balotelli. Il Monza ha tanti sponsor, anche superiori al Milan, ma per andare in A non servono calciatori da copertina di “Chi”. Balotelli prende 500 mila euro fino a giugno + bonus. I suoi gol li farà certo ma parliamo di un attaccante ormai finito>>.

Secondo Criscitiello dunque, i brianzoli avrebbero dovuto puntare sull’usato sicuro<<Il Monza ne ha presi tre anche a Reggio Emilia e deve cambiare marcia. Servono calciatori di categoria. Tra poco metteranno sul banco degli imputati anche Brocchi che sicuramente avrà le sue colpe ma Galliani deve capire che la B non si vince neanche con Gullit e Van Basten. Stop agli amarcord>>.