Reggina nel segno di Bellomo: il fantasista sempre più importante e continuo

Pomeriggio intenso per Nicola Bellomo, nella partita contro il Brescia: il giocatore barese si è dimostrato una pedina fondamentale per gli amaranto. Nella trequarti offensiva è sempre più determinante; si fa già sentire al quarto d’ora di gioco, provando a sbloccare la partita con un sinistro impreciso che manda la palla alta sopra la traversa. Nel corso del primo tempo è nettamente tra i più pericolosi, con alcune conclusioni personali verso la porta di Joronen. Interpreta bene il ruolo di seconda punta, alzando il suo raggio d’azione e nel secondo tempo sblocca il match con un assist al bacio che favorisce il gol di Crisetig. Subito dopo con un assolo di venti metri avvia l’azione che porta al calcio di punizione su Denis, trasformato dall’argentino per il raddoppio. Ottima prestazione per Nicola Bellomo che si conferma essere un cardine della formazione di Toscano ed anche uno dei calciatori più continui per rendimento e affidabilità.

