Reggina, il ritorno del “Tanque” interrompe il digiuno degli attaccanti

Ritorna a vincere la Reggina e lo fa grazie (anche) al gol del “Tanque” Germàn Denis. Interrompe un digiuno lungo nove mesi (ultimo gol in Reggina-Paganese del 23 febbraio) in maniera inedita tramite un gran gol su punizione. L’argentino si sacrifica e lotta su ogni pallone, così come ha sempre fatto: mancava solo il gol arrivato ieri come una liberazione. Durante il primo tempo prova ad impensierire più volte Joronen, con un tiro ravvicinato ma troppo centrale e una girata violenta di testa finita al lato. Gioca per i compagni e cerca la sponda, poi nella ripresa si guadagna un calcio di punizione dal limite e lo esegue con maestria, raddoppiando. Dopo aver dato tutto viene sostituito al 65’ da Kyle Lafferty. Una buona prestazione coronata da una rete che si spera sia simbolo di una rinascita per il “Tanque” e per la Reggina.

Santo Nicolò