Reggina già in campo: al Sant’Agata si lavora per la sfida contro il Chievo

Niente riposo per la Reggina dopo la vittoria contro il Brescia di ieri al Granillo. La squadra di Toscano è tornata ad allenarsi questa mattina. Questo il report diramato dalla società attraverso il proprio sito web. “Archiviata la vittoria di ieri, la squadra si è ritrovata stamane al centro sportivo Sant’Agata per iniziare a preparare la gara di venerdì con il Chievo. Esercizi in palestra per chi ha preso parte alla gara di ieri, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro aerobico sul campo e sotto una fitta pioggia. Per la giornata di domani è prevista una seduta mattutina”.