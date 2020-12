Reggina, Denis da record: il suo timbro in tutti i campionati Prof italiani

L'attaccante argentino a segno in tutte le categorie professionistiche italiane: dalla C alla A, passando per la B...

Chi conosce German Denis, sa per certo che il gol è tra le sue corde. Una caratteristica comune per tutti gli attaccanti, ma che l’argentino ha sempre reso continua nel corso degli anni, di esperienza in esperienza. Dall’Argentina all’Italia passando per il Perù, da Buenos Aires a Bergamo, da Lima a Reggio Calabria, ‘El Tanque’ ha fatto esultare tutte le tifoserie in questione. E’ nel nostro Paese, però, che il centravanti di Lomas de Zamora ha appena centrato un record persone che mancava alla sua bacheca, ovvero il gol in Serie B.

Con la rete su calcio di punizione messa a segno ieri contro il Brescia, infatti, ‘El Tanque’ Denis è andato a segno in tutti e tre i campionati professionistici italiani, dalla Serie C alla A, passando proprio per la cadetteria. Una categoria sconosciuta fino a questa stagione per l’attaccante argentino, che con la Reggina ha giocato e segnato per la prima volta in Serie B, dopo essere andato più volte vicino alla rete nelle nove giornate antecedenti.

Dopo aver segnato in terza serie con Cesena e Reggina (15 reti), in massima serie con Napoli, Udinese e Atalanta (73 reti), per Denis arriva, dunque, anche la prima gioia in B. Tanto cercata quanto sofferta, con quel bacio tra palo e pallone culminato con il gonfiarsi della rete che sa di record. Quello del ‘Tanque’…

a.c.