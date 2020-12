Quella rimediata ieri, per il Brescia, è la quarta sconfitta in questo campionato, la seconda consecutiva dopo il ko interno con il Frosinone. Due gare nelle quali le ‘Rondinelle’ hanno creato molto, avendo un approccio notevole nonostante le numerose assenze, ma dalle quali Torregrossa e compagni sono usciti a mani vuote.

Una volta tornati in terra lombarda, gli uomini di Diego Lopez si sono subito rimessi a lavoro e nel pomeriggio odierno (ore 15.30) hanno svolto una sessione di allenamento a Torbole Casaglia. ”Palestra per chi ha giocato contro la Reggina, lavoro sul campo per chi ha avuto meno spazio”, si legge sul sito ufficiale biancoazzurro, che allo stesso tempo annuncia che la squadra è andata in ritiro fino a nuova disposizione.

Sconfitta evidentemente non digerita da Cellino, che ha attuato la stessa disposizione applicata la settimana scorsa dalla Reggina in seguito alla trasferta di Monza.