Reggina senza successi da otto partite: inedito confronto Toscano-Lopez

Alla ricerca del riscatto, Reggina e Brescia si affrontano domani pomeriggio (fischio d’inizio ore 15:30) al Granillo per la decima giornata della serie BKT. Sul sito web della Lega consueto “punto” di presentazione delle varie sfide, tra cui quella tra calabresi e lombardi.

“Al Granillo – si legge su lega B – si contano 21 precedenti ufficiali fra le due squadre: bilancio di 8 vittorie calabresi (ultima 4-0 nella serie B 2009/10), 8 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2013/14) e 5 successi lombardi (ultimo 1-0 nella serie B 2012/13). Di questi 21 confronti, 4 si sono giocati in Serie A, tra le stagioni 2000/01 e 2004/05 incluse, con 2 pareggi e 2 successi per le “rondinelle”. Reggina reduce da 5 sconfitte di fila e senza successi da 8 partite ufficiali (con 3 pareggi); per rivedere un successo amaranto si risale al 3 ottobre scorso, 3-1 al Granillo sul Pescara, in campionato. Reggina distratta nei 15’ finali di partita: 5 le reti subite dagli amaranto tra 76’ e 90’ più extratime, come la Virtus Entella. Brescia formazione cadetta 2020/21 che fa meno cambi dopo 9 giornate: effettuati 28 sui 45 a disposizione per le “rondinelle”.

Confronto tecnico inedito fra Domenico Toscano e Diego Lopez.