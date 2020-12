Reggina-Brescia, Toscano: “Menez non recupera, Vasic e Lafferty disponibili”.

Domani alle ore 15:30 al Granillo la Reggina affronterà il Brescia, per invertire la rotta dopo le quattro sconfitte consecutive. Il tecnico amaranto Domenico Toscano ha parlato alla vigilia del match contro i lombardi, innanzitutto facendo il punto sulla situazione indisponibili

“Oggi si è allenato con noi Rolando – ha detto Toscano – ne parlerò con lui domani per sentire la sua disponibilità o meno. Riguardo gli altri sia Lafferty che Vasic si sono allenati e quindi per noi questo è già un passo in avanti. Menez invece non ha recuperato. Loiacono non ha giocato a Monza perchè aveva bisogno di rifiatare, ed è quindi disponibile per la gara di domani. Lo stop di Faty, Charpentier e Rossi sarà invece più lungo”.

Il tecnico ha anche parlato del nuovo incarico di Direttore generale di Antonino Tempestilli: “Mi auguro che Tempestilli posso portare il proprio contribuito perchè penso che in un momento così delicato tutti possono portare qualcosa di importante per risalire la china”.