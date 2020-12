Reggina, Tempestilli: “Mio incarico a 360 gradi. Squadra deve sbloccarsi mentalmente”

Il neo Direttore Generale della Reggina, Antonino Tempestilli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport con le quali ha analizzato lo stato di forma della squadra e approfondito il suo nuovo ruolo all’interno della società.

“L’incarico che ricopro spazia a 360 gradi, serve il rispetto del ruoli perché ci sono altri dirigenti. L’ultima parola spetta sempre al presidente, ognuno di noi deve fare il proprio compito senza invadere il campo altrui”. Così il nuovo DG della Reggina, Antonino Tempestilli alla Gazzetta dello Sport. “Ci sono specificità nelle cariche, io posso essere da supporto in caso di necessità, è evidente che da direttore generale devo far funzionare meglio tutto l0apparato. Calciomercato? Considerando la mia esperienza, potrò dare il mio consiglio”.

“Questa Reggina – ha detto ancora Tempestilli- non è malata, il problema è che non è mai stata al completo, poiché quando a giocato ad armi pari ha tenuto testa, la squadra ha indubbiamente può fare meglio. Serve serenità, serietà e tanto lavoro. Serve un risultato positivo per sbloccarsi mentalmente, questo ì un buon gruppo e tutti seguono il mister e c’è fiducia”.