Reggina, Toscano alla vigilia del Brescia: “Ripartire dallo spirito di Monza”

La settimana in ritiro e le scelte in campo: le parole di Toscano

Il tecnico amaranto Domenico Toscano, nella consueta conferenza prima del match di domani al Granillo contro il Brescia è tornato sulla sfida persa a Monza e sulla settimana di ritiro al Sant’Agata.

“Ritengo che a Monza nella prima frazione abbiamo fatto un’ottima gara, rischiato poco, battagliando quando c’era da battagliare. Poi l’aspetto psicologico ha prevalso quando siamo rimasti nuovamente in dieci. Potevamo essere più determinanti nelle scelte, nel riempire l’area e poi la cosa che mi fa incazzare di più è aver preso il gol su calcio piazzato” ha detto Domenico Toscano.

Toscano, gli esterni e le scelte

“Situm e Di Chiara sono cresciuti, stanno migliorando nella lettura del gioco, nel capire come muoversi e come inserirsi, dobbiamo essere più determinanti negli ultimi sedici metri e sapere come poter essere decisivi. Scegliere il passaggio giusto, con tempi e modalità migliori” ha spiegato il tecnico.

Il ritiro, il 3-5-2 e gli equilibri

“Abbiamo cercato di dare un senso al ritiro, siamo stati maggiormente insieme, abbiamo discusso e parlato di cosa c’è ancora da migliorare e di cosa dobbiamo fare domani contro il Brescia”. Non voglio – ha detto ancora Toscano – più parlare degli indisponibili, abbiamo una rosa che può fare la prestazione e può mettere sotto gli avversari come ha dimostrato quasi sempre in questo campionato. A Monza per varie necessità abbiamo fatto un centrocampo diverso, con più equilibrio ma anche meno pericolosità. Non dobbiamo far diventare la coperta troppo corta e capire come equilibrare il nostro gioco nelle due fasi. Non dobbiamo più commettere errori di restare in dieci, trovare malizia e la cattiveria giusta quando ci capita la possibilità di fare bene nell’area avversaria. Su queste cose abbiamo lavorato e dobbiamo migliorare.

Lo spirito di Monza e il problema gol

“Dobbiamo migliorare sia sul movimento degli attaccanti e anche dei centrocampista, sia sulla qualità della scelta dell’ultimo passaggio, non dobbiamo temporeggiare troppo, il cross deve arrivare quando la difesa avversaria non è schierata bene, la scelta deve essere quella giusta. Mi è piaciuto lo spirito di Monza, dobbiamo ripartire da quello. Battagliare, lottare, crederci su ogni palla sporca, lo spirito di Monza è quello giusto” ha concluso in conferenza stampa il tecnico della Reggina, Domenico Toscano.