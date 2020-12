Reggina ultime dal ritiro: domani la rifinitura, sabato la gara con il Brescia

Conclusa anche oggi la seduta di allenamento per la Reggina che nel ritiro del Sant’Agata si prepara alla sfida contro il Brescia. Questo il consueto report diramato dalla società: “Altra mattinata di lavoro al centro sportivo Sant’Agata per la squadra amaranto. All’iniziale riscaldamento, hanno fatto seguito esercitazioni tattiche in fase di possesso. Nel finale di seduta sono state provate varie soluzioni calci piazzati. Domani mattina è prevista la rifinitura, al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati per la gara con il Brescia”.