Reggina-Brescia, l’arbitro sarà Fourneau di Roma

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per le gare della decima giornata della Serie BKT. Il match tra Reggina e Brescia che verrà giocato sabato alle ore 15:30 al Granillo, sarà diretto da Fourneau di Roma, alla sua prima partita come arbitro con la Reggina ma non al debutto al Granillo. Francesco Fourneau negli ultimi mesi è stato al centro del dibattito mediatico: è infatti stato l’arbitro del pareggio della Juventus a Crotone con decisioni (rigore ai calabresi e gol annullato a Chiesa) che destarono polemiche. La settimana successiva venne designato quarto uomo nel match tra Reggina e Cosenza al Granillo. Queste le designazioni complete della decima giornata:

Ascoli – Pescara: Illuzzi

Cremonese – Virtus Entella: Santoro

Frosinone – ChievoVerona: Giacomelli

Lecce – Venezia: Abbattista

Salernitana – Cittadella: Prontera

Spal – Pisa: Ros

Reggina – Brescia: Fourneau (ROSSI M. – NUZZI IV: PEZZUTO)

Reggiana – Monza: Gariglio

L.R. Vicenza – Cosenza: Piccinini