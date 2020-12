Reggina, verso il Brescia con una possibile conferma difensiva

A due giorni dal delicato e fondamentale match interno contro il Brescia, la Reggina prosegue nel ritiro del Sant’Agata la marcia di avvicinamento alla gara contro i lombardi. Gli amaranto sono alla ricerca della vittoria perduta: l’unica e ultima resta quella interna contro il Pescara, il 3 ottobre scorso. La Reggina è reduce da quattro sconfitte consecutive, due in casa e due in trasferta che l’hanno proiettata nelle parti basse della classifica. Ancora tanti indisponibili per Toscano che dovrà cercare di fare necessità virtù in uno scontro da dentro e fuori, ritoccando ancora una volta le tre zone del campo per via di infortuni e squalifiche.

In virtù dell’emergenza, con l’infortunio in corso d’opera di Rossi, a Monza ha fatto il suo debutto il difensore greco Dimitrios Stavropoulos. L’ex Panionios non ha sfigurato, nonostante la sconfitta degli amaranto, è sembrato badare molto alla sostanza senza mai pagare lo scotto della sua prima in amaranto. Non è detto che proprio per la prestazione offerta a Monza, il greco Stavropoulos, non venga promosso titolare dal primo minuto in sostituzione di Rossi (che resterà fuori un mese almeno), nel centrosinistra del pacchetto difensivo.

