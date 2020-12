Qui Brescia, domani partenza per Reggio. Tanti assenti per Lopez

Attraverso il proprio sito web ufficiale il Brescia ha comunicato che nella giornata odierna la squadra ha effettuato una “sessione pomeridiana a Torbole Casaglia per i ragazzi di Mister Lopez. Le Rondinelle hanno svolto un allenamento all’insegna della tattica e delle esercitazioni sulla fase offensiva. Nella parte finale i biancoazzurri hanno effettuato una partitella a campo ridotto. Domani è prevista la rifinitura allo Stadio Rigamonti, ore 9, prima della partenza per Reggio Calabria”.

Sono numerose e importanti le assenze con le quali dovrà fare i conti mister Lopez, tra tutti lo squalificato Bjarnason e gli indisponibili Donnarumma e Bisoli. Insieme a loro restano in dubbio anche Papetti, Mangraviti, Andrenacci, Cistana, Semprini, Ndoj, Skrabb, Morosini, Viviani. Il tecnico spera in qualche recupero dell’ultimo minuto almeno per aumentare il numero di convocati per la trasferta di Reggio e la gara contro la Reggina di sabato al Granillo.