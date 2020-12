Sabato da ex: Antonino Ragusa ritrova la Reggina e Toscano

Dopo una prima fase con intoppi, adesso abile ed arruolato, Antonino Ragusa sabato tornerà a Reggio Calabria da avversario, con il Brescia. L’esterno d’attacco ha vestito la casacca amaranto solo nella stagione 2011-12, proveniente in prestito dal Genoa, collezionando 34 presenze e ben 7 reti. Quell’anno fu espressamente richiesto dal tecnico amaranto di quella stagione, Roberto Breda, che lo aveva avuto l’anno prima nel tridente d’attacco della Salernitana sfiorando la promozione in A.

Appena arrivato in Calabria, nella prima fase del ritiro fu vittima di un bruttissimo infortunio che gli fece saltare le prime partite. Un inizio travagliato, ma al termine di quell’annata, che lo vide protagonista con la compagine della Stretto, la Reggina non riuscì a trattenerlo e tornato in Liguria, il presidente Preziosi lo cedette al Pescara neo promosso in serie A.

Gli abruzzesi lo mandarono in prestito alla Ternana che aveva appena conquistato la serie cadetta. Allenatore della squadra umbra era Mimmo Toscano.

Per Antonino Ragusa sabato, quindi, sarà un doppio déjà vu, oltre tornare a calcare il prato del Granillo, ritroverà da avversario per la seconda volta Mister Toscano. Nella prima circostanza l’attaccante siciliano fece male al suo ex mister riuscendo a sconfiggerlo e realizzando anche una rete nel 2-1 con il quale il Pescara sconfisse la Ternana. Uno stimolo in più per il tecnico reggino, che vorrà sicuramente rifarsi.

Giuseppe Canale