Toscano, l’omaggio a Maradona: “Straordinario, la mia generazione è cresciuta con lui”

<<Quelli della mia generazione sono cresciuti con le immagini di Maradona, non vedevi l’ora che iniziasse 90° minuto per vedere le magie di questo calciatore straordinario. Ha dato tanto al calcio, ha ispirato i giovani di quell’era. Quando c’erano i mondiali vedevi sempre l’Argentina, perché sapevi che succedeva qualcosa di magico. Il calcio ha perso il più grande calciatore di tutti i tempi>>.

Omaggio al più grande di tutti. Diego Armando Maradona non c’è più, ma l’eco delle sue magie riecheggerà per sempre nel campo dell’eternità.

