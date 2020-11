Monza-Reggina, i convocati di Toscano: out Vasic, torna Rivas con Lafferty

Sono 6 i calciatori non disponibili nella Reggina per la trasferta di Monza come già annunciato dal tecnico in conferenza stampa: squalificato Crisetig, infortunati Faty, Charpentier, Vasic, Menez e Rolando. Al termine della rifinitura il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 21 convocati per la trasferta di Monza. Di seguito l’elenco completo:

Ultime News

Reggina Monza-Reggina, la probabile formazione biancorossa: Boateng dietro Gytkjaer 27/11/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Dare continuità ai tre risultati utili consecutivi è l’obiettivo del Monza di Cristian Brocchi, che domani contro la Reggina vorrà proseguire il trend positivo di risultati e prestazioni derivato dalle ultime uscite. Il...