Barillà: ”La Reggina è casa mia, ma domani metterò da parte i sentimenti”

Verso Monza-Reggina: il grande ex di turno, reggino doc, domani sfiderà per la prima volta la squadra della sua città

Il grande ex. Antonino ‘Nino’ Barillà è consapevole che la gara di domani tra il ‘suo’ Monza e la ‘sua’ Reggina non sarà una gara come tutte le altre. Sicuramente la più difficile da affrontare dal punto di vista emotivo, visto un passato ed un presente che ha visto il 32enne reggino sempre accanto alla sua squadra del cuore, per la quale, ai microfoni ufficiali del club brianzolo, non nasconde i propri sentimenti.

”Domani – dice Barillà – ci sarà tanta emozione perchè comunque la Reggina è stata casa mia per anni e lo è tutt’ora. La porto sempre nel cuore, però domani giocheremo contro e metterò da parte i sentimenti per tirarli fuori a fine partita”.

Reduce da qualche problema muscolare, il centrocampista di Brocchi è sulla via del totale ritrovamento della condizione. ”Sto migliorando giorno dopo giorno – continua – il ginocchio va abbastanza bene, abbiamo fatto un buon lavoro con lo staff medico. Ci abbiamo messo più del dovuto ma siamo a buon punto, spero di poter dare il mio contributo”.

Dopo l’eliminazione in coppa Italia, la testa sarà tutta al campionato: ”La voglia di rivalsa c’è sicuramente vista l’eliminazione. Per la prestazione fatta con la Spal ci saremmo aspettati molto di più. Per quanto riguarda il campionato, ci sono ancora tante partite quindi dobbiamo cercare di essere tutti sullo stesso livello fisico per dare il massimo in ogni gara”.