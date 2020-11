Da Pelè a Cristiano Ronaldo a Messi, il mondo del calcio piange Maradona

La scomparsa improvvisa di Diego Armando Maradona ha inevitabilmente travolto il mondo del calcio, che nel Pibe de Oro ritrovava la sua essenza più tecnica ed estrosa. Un mondo del calcio sconvolto che da ogni angolo del globo ha salutato con commozione e cordoglio il grande campione.

Poche, semplici parole, dalle SUE due squadre, quelle che più di tutte lo hanno amato e hanno ricevuto altrettanto amore in cambio da Maradona, il Napoli e il Boca Juniors. Il club partenopeo ha twittato: “Per Sempre. Ciao Diego”. Dal Boca Juniors un sentito e conciso: “Eternas gracias. Eterno Diego”.

Anche il Barcellona, sua prima squadra in Europa, ha twittato: “Gracias por todo, Diego”. Leali avversari in campo, grandi amici fuori, Maradona e Romario; così il campione brasiliano ha salutato il Diez argentino: “Il mio amico se n’è andato. Maradona, la leggenda! L’argentino che ha conquistato il mondo con il pallone tra i piedi, ma anche per la sua gioia e la personalità unica. L’ho già detto altre volte, tra i giocatori che ho visto in campo, lui era il migliore.”

Le sfide-scudetto tra il Napoli di Maradona e il Milan di Arrigo Sacchi sono entrate nella leggenda; l’ex allenatore rossonero non ha nascosto stupore e dispiacere: “Stento a crederci, se ne va un fenomeno, una persona buona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista, il più grande in assoluto.”

L’accostamento, il paragone e l’eterna domanda su chi fosse il più forte di sempre, tra Maradona e Pelè. Il campionissimo brasiliano ha usato parole toccanti per esprimere il proprio dolore: “Che notizia triste. Io ho perso un grande amico e il mondo ha perso una leggenda. C’è tanto altro da dire, ma per ora, possa Dio dare forza alla sua famiglia. Un giorno, spero che potremo giocare a calcio insieme in cielo.”

Non poteva mancare un sentito messaggio di cordoglio da parte di Cristiano Ronaldo: “Oggi dico addio ad un amico e il mondo dice addio ad un genio eterno. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza uguali. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato.”

Tra le tante voci autorevoli del calcio, non poteva certo mancare quella di Leo Messi, l’erede designato di Maradona, per numeri, talento e successi; un’eredità che il calciatore del Barcellona non è riuscito a far sua completamente, mancando quei successi con la nazionale Albiceleste ottenuti invece da Maradona. Questo il messaggio di Messi: “Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non va via, perché Diego è eterno. Mi restano tutti i bei momenti vissuti con lui.”

Migliaia i messaggi di cordoglio per Maradona, che estroso come sempre, ha deciso di sorprenderci e lasciarci impietriti come faceva con i difensori avversari. Una sorpresa che ha spezzato il cuore ad un mondo del calcio che non sarà più lo stesso.