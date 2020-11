Reggina battuta tre volte di fila, non accadeva dal 2017

Un momento davvero difficile per la Reggina in questa fase della stagione, con la vittoria che manca dalla seconda giornata contro il Pescara e un filotto drammatico di tre sconfitte consecutive in campionato (diventerebbero quattro sommando la gara di Coppa Italia a Bologna).

Zero punti in tre partite. A Reggio una sequenza così nefasta non si vedeva da tre stagioni, per la precisione dal dicembre 2017, quando gli amaranto guidati da Agenore Maurizi incassarono addirittura quattro stop di fila tra la 17^ e la 20^ giornata di Serie C. Una serie aperta dalla sconfitta per 1-0 in casa dell’Akragas, proseguita poi dal 3-0 a domicilio subito dalla Sicula Leonzio, poi il 2-1 incassato dalla Juve Stabia e infine un altro 3-0 al “Granillo” ad opera del Rende. L’unica rete amaranto in quattro incontri venne realizzata a Castellammare da Jacopo Fortunato (nella foto).

Una sequenza sconfortante dal 3 al 23 dicembre che fece vivere al popolo reggino un Natale tutt’altro che sereno; la serie venne spezzata il 30 dicembre dall’exploit in casa del Catanzaro firmato da Bianchimano.