Reggina-Pisa, la “voce” della Sud: uno striscione per sostenere gli amaranto

Striscione apparso in Curva

Assenti come da ormai troppo causa limitazioni Covid-19, gli ultras della Curva Sud per la partita tra Reggina e Pisa che andrà in scena al Granillo alle ore 21 hanno voluto mostrare concretamente il sostegno alla squadra di Toscano.

Campeggiano infatti, tra secondo e terzo due striscioni che recitano così: “Anche se la strada sembra in salita, siamo al vostro fianco perché la maglia che indossate è la nostra vita”.

La zona calda della tifoseria amaranto ha dunque scelto di affidare ad un messaggio scritto, forse l’unico possibile in questo momento, tutta la vicinanza alla squadra in vista di un match molto importante che arriva dopo due sconfitte consecutive per Denis e compagni.