Reggina-Pisa, la probabile formazione nerazzurra: D’Angelo si affida ai suoi bomber

Vincere per svoltare e centrare il primo successo stagionale in campionato. E’ questo l’obiettivo del Pisa di Luca D’Angelo, che al ”Granillo” contro la Reggina tenterà di attuare un blitz esterno per sgambettare Denis e compagni, anch’essi a caccia del riscatto.

Per la trasferta calabrese, il tecnico dei nerazzurri dovrà fare i conti con le assenze, miste ad alcuni dubbi di formazione. Non saranno della sfida i difensori Varnier, Masetti e Pisano, mentre non dovrebbero giocare dal 1′ i vari Birindelli e Marin, da rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali. Torna Loria, ma il suo posto, almeno per la trasferta della sua ex Reggio Calabria, dovrebbe essere in panchina.

Al suo posto Perilli nel 4-3-1-2 di D’Angelo, che potrà contare sulla presenza di Caracciolo e Benedetti al centro della difesa, di Lisi a sinistra e di uno tra Belli e Birindelli a destra (più probabile il primo). Centrocampo di sostanza e di categoria con il trio Mazzitelli-Gucher-De Vitis, che non dovrebbero essere minimamente in discussione (salvo ribaltoni delle ultime ore). Sulla trequarti spazio a Soddimo, il quale sosterrà la coppia di attacco formata da Vido e Marconi (tre gol a testa in queste prime sei uscite).

LA PROBABILE FORMAZIONE NERAZZURRA

PISA (4-3-1-2): Perilli; Belli (Birindelli), Caracciolo, Benedetti, Lisi; Mazzitelli, Gucher, De Vitis; Soddimo; Vido, Marconi.

INDISPONIBILI: Varnier (distorsione al ginocchio), Masetti (Covid-19), Pisano (squalificato), Quaini (infortunato, rientra in settimana), Giani

BALLOTTAGGI: Belli-Birindelli 55-45%

a.c.