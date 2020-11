[GRAFICA] Reggina-Pisa, la probabile formazione amaranto: Toscano tra dubbi e certezze

Dopo due settimane di fermo, la Reggina tornerà in campo domani sera (ore 21) contro il Pisa di D’Angelo, con l’obiettivo di centrare una vittoria che al ”Granillo” manca dalla seconda giornata. Amaranto che finora hanno prima stupito e poi a tratti deluso, lasciando qualche punto per strada che chiede di essere riscattato. Tuttavia, non si può certo dire che il club calabrese sia stato tra i più fortunati in questo inizio di stagione, un aspetto che non rappresenta un alibi ma che sicuramente va messo in conto dal momento in cui Toscano non ha mai avuto tutti i propri effettivi a disposizione.

Le assenze

Ciò avverrà anche domani contro i toscani, dove il tecnico reggino dovrà fare a meno di quattro elementi, tre dei quali ‘persi’ negli ultimi giorni. Infatti, se l’assenza di Faty era già stata messa in preventivo, lo stesso non si può dire per Charpentier (appena recuperato ma subito ricaduto), Rolando e Lafferty, oltre al fatto che Rivas è stato recuperato in extremis ed ancora non si trova al 100% della condizione. Assenze che condizioneranno inevitabilmente le scelte di Toscano, il quale schiererà sicuramente un undici titolare diverso rispetto alle ultime uscite, tra ritorni, possibili sorprese, dubbi e conferme.

Il blocco difensivo e le fasce

In porta tornerà Plizzari, la cui ultima presenza è stata proprio nell’unica vittoria alla seconda giornata. Guarito dal covid e completato il percorso di riassestamento, il giovane estremo difensore avrà davanti a sé il trio difensivo composto da Loiacono, Cionek e Rossi. Resta invariata la fascia sinistra sinistra con Liotti che torna dal 1′, mentre sulla fascia destra, vista l’assenza forzata di Rolando, è corsa a due tra Situm e Delprato, con quest’ultimo che sembrerebbe essere in vantaggio dopo aver brillato con l’U21 e rappresentato più volta una (giovane) garanzia per Toscano.

Dalla cintola in su…

In mezzo al campo, Folorunsho si candida fortemente ad una maglia da titolare visto il trend in grande crescita, motivo per cui l’ex Bari potrebbe far rifiatare Bianchi e far coppia con l’inamovibile Crisetig. In avanti i principali dubbi di mister Toscano, che vista la carenza di calciatori in tale reparto potrebbe optare per una delle due seguenti opzioni: schierare un attacco ‘leggero’ con Folorunsho sulla trequarti (e dunque con Bianchi in mezzo al campo) dietro a Bellomo e Ménez o, più probabile, rispolverare il tandem Ménez-Denis con Bellomo dietro le punte. In quest’ultimo caso, ad essere in ballottaggio col ‘Tanque’ sarebbe Nikola Vasic.

LA PROBABIL FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA





REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Delprato (Situm), Folorunsho (Bianchi), Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis (Vasic). All. Toscano

BALLOTTAGGI: Delprato-Situm 60-40%, Folorunsho-Bianchi 55-45%, Denis-Vasic 65-35%

INDIPSONIBILI: Faty, Rolando, Charpentier, Lafferty.

