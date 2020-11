Verso Reggina-Pisa: trasferte da incubo per la difesa toscana

Il ''Granillo'', seppur senza pubblico, può rappresentare un punto di forza per la Reggina in vista della gara di domenica: difesa del Pisa sempre ko in trasferta

Sei giorni al ritorno in campo. Reggina e Pisa contano le ore per calcare nuovamente il terreno di gioco, che potrà permettere ad entrambe di svoltare. Per i nerazzurri di mister D’Angelo non è stata una partenza brillante, perlomeno non come quella dello scorso anno, dove dopo sei giornate disputate il bottino era già di nove punti. Quattro, invece, quelli conquistati finora, legati esclusivamente a pareggi, orfani di vittorie e con due sconfitte già incassate (seppur i toscani abbiano una gara in meno, contro l’Ascoli).

I numeri parlano chiaro e, mettendo a confronto quelli delle due squadre che si affronteranno domenica sera al ”Granillo”, le conclusioni vengono da sé: il Pisa segna più della Reggina (10-7), ma subisce decisamente di più rispetto agli amaranto (15-9), probabilmente il dato che più preoccupa in terra toscana ma che, allo stesso tempo, pende a favore dei calabresi. Quindici reti subite in sei gare portano i nerazzurri ad essere la difesa più battuta della Serie B a parità di giornate disputate, un dato che se messo sotto la lente nazionale dei tre campionati professionistici, vede solo Benevento, Lucchese ed Arezzo ad aver fatto peggio.

La media gol subiti che strizza l’occhio a Ménez e compagni

La criticità maggiore a riguardo, però, la si trova nello specifico ed in particolar modo nella voce delle reti subite in trasferta. Il ”Granillo”, dunque, potrà giovare alla squadra di mister Toscano dal momento in cui la difesa pisana sembrerebbe fare acqua da tutte le parti lontano dalle mura amiche dell’Arena Garibaldi. Ben 13, infatti, i gol subiti fuori casa (2 a Reggio Emilia, 4 a Salerno e Vicenza e 3 ad Empoli), per una percentuale consequenzialmente molto alta ed una media pari a 3,25 reti incassate a partita.

Ed è sicuramente un dato che può essere di aiuto alla Reggina di Toscano, specie in un momento altrettanto delicato per l’attacco amaranto, che in tre delle ultime quattro gare (due delle quali proprio al ”Granillo”) non è riuscito a gonfiare la rete. Denis e Ménez scaldano i motori dopo una sosta riflessiva…

an. cal.