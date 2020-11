Arriva la proroga allo stop dei campionati giovanili

Continua lo stop dei campionati giovanili per via del Coronavirus. Così come si legge sul portale ufficiale della Reggina “la FIGC ha disposto la sospensione fino al 3 dicembre 2020 delle gare in programma dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti”.