Ex Reggina, la Viterbese esonera Agenore Maurizi

La Viterbese dopo l’ultima sconfitta contro la Paganese ha deciso di esonerare il tecnico Agenore Maurizi, ex anche della Reggina.

“La società U.S. Viterbese 1908 – si legge nel comunicato ufficiale – comunica l’esonero di mister Agenore Maurizi. Sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Gabriele Baldassarri, il preparatore atletico Matteo Basile e il collaboratore tecnico Biagio De Domenico. Il club intende ringraziare tutti per il lavoro svolto in gialloblù con impegno, serietà e professionalità. La U.S. Viterbese 1908 augura il meglio per il prosieguo delle loro carriere professionali”.

C’è da riportare comunque che, nonostante la squadra sia nei bassi fondi della classifica di serie C con soli 6 punti (una vittoria, tre pareggi e quattro sconfitte) la Viterbese sta affrontando un periodo critico sul fronte Covid con 11 positivi nel gruppo squadra e tra questi c’era anche lo stesso Maurizi (positivo dal 27 ottobre).