Reggina, calcio freestyle per svelare la terza maglia: è nero-verde

Numerazione da 1 a 40 per maglia edizione limitata

“Il puzzle è completo, anche la terza maglia è stata svelata attraverso i canali social ufficiali del club. Saranno disponibili a partire da domani mattina presso lo Store di piazza Duomo e sullo shop online 40 pezzi, in edizione limitata.

Uniche nel loro genere, complete di patch Serie B, le maglie presenteranno in basso a sinistra l’hashtag Ambition, il claim che ha caratterizzato la presentazione delle divise della società, e una numerazione progressiva dall’1 al 40. Il prezzo d’acquisto è pari a €100″.

Così sul proprio sito ufficiale la Reggina ha presentato la terza maglia di gioco, anticipata da un video in cui alcuni calciatori amaranto Mastour, Rivas, Folorunsho si esibiscono in un free style con il pallone in alcuni punti strategici della città. Maglia nera con importanti ed evidenti spazi verdi.