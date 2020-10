Reggina-Cosenza 0-0, i TOP&FLOP: Loiacono e Crisetig su tutti, Denis stecca ancora

Una gara dominata ma non chiusa. La Reggina si dimostra ancora una volta poco cinica e dopo la beffa di Chiavari contro l’Entella lascia per strada altri due punti nel derby calabrese con il Cosenza. Assedio alla metà campo cosentina e controllo totale del match per lunghissimi tratti, ma gli uomini di Toscano (che hanno sbagliato un rigore con Denis e si sono visti annullare un gol dubbio) non sono riusciti a concretizzare gli spunti creati. A distanza di tre giorni, l’amaro in bocca si accumula per due partite nelle quali si sarebbe potuto tranquillamente portare a casa il bottino pieno.

Di seguito, i Top ed i Flop di ReggioNelPallone.it:

TOP

Giuseppe Loiacono: altra prestazione sopra le righe per il difensore pugliese, tra le certezze della difesa amaranto. Sempre attento, non perde mai la concentrazione e dà il suo contributo anche in fase di impostazione. Ha carattere ed è un giocatore di categoria, ma questo lo si sapeva già. Di lui si sta scoprendo anche una certa propensione all’andare a cercare il gol, specie nei calci da fermo. Quello di oggi (poi annullato) ne è una prova.

Lorenzo Crisetig: ci mette classe anche nei punti nevralgici del campo, ma lo fa con assoluta semplicità e con calma olimpica e, molto probabilmente, è questo l’aspetto che lo erge rispetto a tutti gli altri centrocampisti della categoria. Oggi va anche vicino al suo secondo gol consecutivo, cancellato un grande intervento di Falcone. Si chiama Crisetig, si legge certezza…

FLOP

German Denis: sbaglia un rigore che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita, non calciandolo al meglio. Nel corso della gara cerca di farsi perdonare ma al nocciolo della questione non crea occasioni rilevanti o conclusioni pericolose nello specchio della porta. Dimostra di avere ancora le polveri bagnate, sembra smarrirsi in fase di finalizzazione. Probabilmente è solo un periodo negativo e passerà, ma da lui tutte le componenti si aspettano molto…

a.c.